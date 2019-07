Ammodernamento delle forze armate brasiliane

Le Forze Armate brasiliane stanno attraversando un processo di riammodernamento e riequipaggiamento dopo diversi anni segnati da bassi investimenti. Un periodo iniziato con la fine della dittatura militare (1985) e proseguito negli anni ’90

fino ai primi anni 2000 in cui i diversi governi civili succedutesi hanno deciso di dedicare scarse risorse alla Difesa. Questa contrazione nel bilancio ha portato le Forze Armate brasiliane a dover operare con pochi e inadeguati mezzi ed equipaggiamenti. Negli ultimi dodici anni, però, le risorse destinate al bilancio del Ministero della Difesa in Brasile hanno registrato un incremento rilevante, passando da R$ 33,0 miliardi (circa 7,6 miliardi di euro) nel 2005 a R$ 102 miliardi (circa 23,72 miliardi di euro) nel 2018, con esclusione dei crediti straordinari, portanto il paese all’11° posto tra i principali paesi al mondo per le spese militari, secondo la classifica dell’ISS (International Institute for Strategic Studies). Nel 2012 il Brasile ha deciso di investire R$ 124 miliardi in progetti strategici delle tre Forze Armate nell'arco di vent'anni di cui R$ 57 miliardi assegnati all’esercito. La forza terrestre sta quindi portando avanti progetti strategici considerati prioritari, come il recupero della sua piena capacità operativa, in cui si include la modernizzazione e la rivitalizzazione di mezzi. Tra questi, carri armati, veicoli blindati, e persino aerei ad ala fissa. L’acquisizione di imbarcazioni fluviali, equipaggiamenti e materiali di artiglieria di campagna, armamento individuale tecnologicamente superiore a quello attualmente in uso, la difesa cibernetica e lo sviluppo del sistema missilistico. La modernizzazione dell'Esercito brasiliano prevede la sostituzione di 150.000 fucili d’assalto modello FAL, in servizio da oltre 40 anni, con i nuovi IA2. Inoltre, la forza di terra sta portando avanti l’acquisizione di 400 nuovi veicoli corazzati. Con un contemporaneo riammodernamento di circa 1.500 carri armati attualmente in servizio, oltre all’acquisto di radar a corto e lungo raggio. Solo per quanto riguarda i veicoli blindati, è prevista una spesa di R$ 6,3 miliardi fino al 2035. Anche la Marina Militare ha degli importanti progetti in corso, che prevedono la costruzione di cinque sottomarini, di cui uno a propulsione nucleare, 4 corvette, 11 fregate, naviglio scorta e supporto. Questi progetti, oltre ad altre iniziative, prevedono la costruzione di nuovi cantieri navali, l’ampliamento di quelli esistenti, e la realizzazione di una nuova base navale. I progetti della Marina sono focalizzati sul recupero di capacità operativa, sul programma nucleare, sulla costruzione del nucleo di potenza navale e sulla sicurezza della navigazione. Per quanto riguarda l’aeronautica, sono previsti progetti di riammodernamento e riequipaggiamento delle forze aeree brasiliane con sostituzione dei principali aerei da combattimento (risalenti al 1962 e anni 80/90 - consorzio tra la locale Embraer e le nostre Alenia ed Aermacchi) e di supporto, trasporto o rifornimento con acquisto di nuovi caccia SAAB, elicotteri e aerei da trasporto e modernizzazione del sistema radar attraverso un sistema di controllo satellitare. Vastissime quindi le opportunità di business per le nostre aziende del comparto, non solo di prodotti finiti, aerei, imbarcazioni, armi, ecc. ma anche della subfornitura più qualificata, sistemi, sottosistemi, parti, componenti e lavorazioni e per accordi di collaborazione industriale e cessione di know how, servizi di consulenza, formazione, manutenzione. (ICE SAN PAOLO)