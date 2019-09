Startup e Fondo di Garanzia: i finanziamenti superano quota un miliardo

A metà 2019 le startup innovative italiane hanno ricevuto finanziamenti bancari per oltre 1 miliardo di euro grazie al supporto del Fondo di Garanzia per le PMI. È quanto emerge dalla nuova edizione del rapporto trimestrale a cura dalla DG per la Politica Industriale del MISE,

in collaborazione con MedioCredito Centrale.

Come funziona. Le startup innovative che intendono richiedere un finanziamento bancario possono attivare la copertura del Fondo di Garanzia gratuitamente, secondo una procedura altamente semplificata. La garanzia copre l’80% del prestito e può ammontare fino a 2,5 milioni per impresa.

Startup beneficiarie. Dall’avvio dello strumento nel 2013 si contano 2.858 startup beneficiarie, per un totale di 4.986 operazioni (952 aziende hanno ricevuto più di un prestito).

Andamento storico. Nel 2° trimestre dell’anno in corso le startup hanno ricevuto nuovi prestiti bancari per oltre 66 milioni di euro. Il valore è in linea con i trend recenti: nel 2017 e nel 2018 sono stati concessi finanziamenti agevolati per oltre 260 milioni. L’ammontare complessivo rilevato al 30 giugno 2019 è pari a 1.011.157.872 euro.

Stato delle operazioni. Prestiti già estinti: il 15% delle operazioni ricade all’interno di questo gruppo, per un ammontare pari a 110 milioni di euro; in regolare ammortamento: 60,4% (833 milioni); in sofferenza: 4,3% (68 milioni).

La percentuale delle operazioni entrate in default è inferiore rispetto a quella registrata dal Fondo presso le altre società di capitali di recente costituzione (7,2%).

Distribuzione territoriale. Il Fondo di Garanzia viene utilizzato con maggiore frequenza al Nord. La Lombardia vanta di gran lunga il maggior numero di operazioni (1.355) e la più elevata quantità di risorse mobilitate (324 milioni di euro), seguita a grande distanza da Emilia-Romagna e Veneto. Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia si collocano ai vertici per tasso di utilizzo dello strumento: quasi 3 startup innovative su 10 hanno ottenuto almeno un prestito garantito, contro una media nazionale del 19%.

PMI innovative. Dal 2016 anche le PMI innovative accedono gratuitamente al Fondo di Garanzia. Ad oggi si contano 203 PMI innovative beneficiarie, per un ammontare complessivo di 128 milioni di euro. Lombardia (32 milioni) ed Emilia-Romagna (21 milioni) assommano una parte considerevole dei finanziamenti concessi.