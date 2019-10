Strutture su larga scala accelerano il processo scientifico della Cina

Il telescopio per spettroscopia a fibre ottiche multi-oggetto della grande area del cielo della Cina (LAMOST) ha permesso negli ultimi anni una serie di scoperte negli studi astronomici. Non solo ha ricalcolato le dimensioni della Via Lattea, ma ha anche trovato una

stella con la più alta percentuale di litio scoperta finora.

Dagli anni '80, la Cina ha iniziato a investire nella costruzione di grandi strutture scientifiche, oltre 30 di tali strutture sono state costruite e messe in funzione, portando la scienza e le tecnologie del paese a un livello superiore. Nel 1988, la Cina ha costruito con successo il suo primo collider di fisica, il Beijing Electron-Positron Collider (BEPC). A questo si sono affiancate altre ricerche scientifiche su larga scala, come LAMOST, Shanghai Synchrotron Radiation Facility (SSRF), il Five-hundred-meter Aperture Spherical Radio Telescope (FAST), China Spallation Neutron Source (CSNS) e il superconduttore avanzato sperimentale tokamak (EAST). (Ambasciata di Cina in Italia)