Cresce l’immagine economica francese. Migliorano gli indicatori di competitività nel mondo degli affari

Il 15 ottobre 2019, Business France e il Ministero francese dell’Economia hanno pubblicato l’edizione 2019 del «Dashboard dell’attrattività». Questo report divulgato per il decimo anno consecutivo raccoglie un vasto ventaglio di dati

economici che consentono di misurare l’attrattività del Paese in rapporto ad altri 13 Paesi, tra i quali l’Italia. Dalla ricerca di quest’anno emergono alcuni elementi di forza dell’economia francese

Asset strutturali che influenzano positivamente l’attività economica. Eccellenti connessioni alle reti internazionali sia aeree che ferroviarie: l’aeroporto Roissy Charles de Gaulle di Parigi è il 2° in Europa dopo quello di Francoforte per il trasporto di merci, e dopo quello di Londra Heathrow per il traffico passeggeri. Nel trasporto ferroviario di merci, la Francia si posiziona al 3° posto dopo Germania e Polonia. Il Piano per il trasporto ferroviario avviato nel 2018 prevede inoltre un ammodernamento della rete entro i prossimi 10 anni.

Infrastrutture di telecomunicazione di qualità con un tasso di penetrazione delle connessioni Internet a banda larga elevato (2° nella classifica). Il Programma “France Très Haut Débit” si è prefissato l’obiettivo di coprire la totalità del territorio entro il 2022 a beneficio di tutti: imprese, pubblica amministrazione e famiglie.

Sul piano della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, l’E-Government Survey 2018 pubblicato dall’ONU, vede la Francia piazzarsi al 9° posto a livello mondiale e al 5° a livello europeo (4° nella classifica dei Paesi presi in considerazione dal rapporto). La Francia è particolarmente avanzata nella digitalizzazione dei servizi pubblici sui quali investe in maniera importante. Dal 1 gennaio 2019, per esempio, ha implementato la ritenuta alla fonte dell’imposta sui redditi delle persone fisiche.

« Il nostro Paese fa progressi su diversi fattori che concorrono a migliorare la sua attrattività, come lo attestano diverse classifiche internazionali. Miglioriamo in particolare su temi come l’innovazione, la competitività dei nostri costi e il finanziamento alle imprese. Inoltre il nostro Paese si posiziona da 15 anni in testa ai Paesi europei per l’attrazione dei progetti industriali: questo risultato conforta la politica condotta dal governo al servizio del rilancio dell’industria francese. Oltre agli incentivi fiscali in favore degli investimenti in automazione e nella trasformazione digitale, la creazione di 124 “territori d’industria” e la semplificazione avviata delle procedure amministrative, abbiamo cominciato a scrivere il Patto Produttivo per il Pieno Impiego che mira ad aumentare in modo significativo il peso dell’industria nella nostra economia », commenta Bruno Lemaire, Ministro dell’Economia e delle Finanze.Un trend positivo per la creazione di nuove imprese con una priorità data all’industria. Tasso di creazione di nuove imprese che ha raggiunto il 10 % nel 2017 ossia il 3° livello più elevato dopo Gran Bretagna e Polonia. Questo tasso è del 7,3 % per le attività industriali e rimane superiore al 7% annuo dal 2009, mentre in Germania è negativo dal 2013.

Nel settore manifatturiero, i costi unitari della manodopera sono cresciuti meno nel 2018 rispetto a tutti gli altri paesi del campione (0,1%). Nello stesso periodo, sono cresciti del 3% in Gran Bretagna e del 2,3% nella media dei Paesi dell’EU 28.

La competitività dei costi delle attività di R&S in Francia migliora ogni anno dal 2008, grazie ad un regime fiscale della R&S che è il più vantaggioso per le imprese (1° in classifica). In Francia il dispositivo fiscale del Credito d’Imposta per la Ricerca (CIR) riduce il costo operativo di un ricercatore a carico delle imprese: il dispositivo CIR e le sovvenzioni associate consentono di ridurre del 28% i costi di un ricercatore. Di fatto gli investimenti in R&S sono aumentati del 1,8% in Francia nel 2018, più di quanto era avvenuto negli anni passati.

« Le politiche attuate dal governo per rinforzare i vantaggi strutturali di cui il nostro Paese beneficia e la scelta nel settore della Ricerca e dell’industria di confermare ad esempio il Credito d’Imposta per la Ricerca (CIR), così come la battaglia per l’industrializzazione del Paese con il Credito di imposta di competitività per l’occupazione (CICE) e le recenti decisioni del Conseil National de l’industrie, contribuiscono a far evolvere positivamente la nostra posizione rispetto ai criteri fondamentali che rendono il nostro Paese ancora più attrattivo », sottolinea Christophe Lecourtier, direttore generale di Business France.

La volontà di promuovere un’economia a zero emissioni co2 In Francia, i prezzi dell’elettricità sono molto interessanti per le imprese. Sono tra i più competitivi in Europa, grazie ad una buona gestione della produzione e della rete. La variabilità del prezzo dell’elettricità è inoltre molto bassa. Per una fornitura che va da 70.000 MWh a 150.000 MWh la variabilità del prezzo è dello 0,3%, rispetto lo 0,9% in Germania e in Irlanda, e contro l’1% in Italia (0,2% in media nell’EU).

Lo sviluppo Green rappresenta una fonte di opportunità economica e di nuovi posti di lavoro, in particolare nel campo delle energie rinnovabili. I Paesi più avanzati in questi settori del futuro attirano gli investitori esteri che vogliono occupare posizioni nel settore. Secondo EurObserv’ER, nel 2017 la Francia era il 3° Paese europeo per addetti nel settore delle energie rinnovabili con 140.700 posti di lavoro (0,5 % della popolazione attiva).

Il governo ha preso diverse iniziative nel corso degli ultimi anni affinché l’economia francese vada verso uno sviluppo sostenibile: il Programma per il Clima che mira alla “neutralità carbone” entro il 2050 o ancora l’Accordo di Parigi concluso nel 2015.