ABI Veneto aderisce a intesa per lo sviluppo sostenibile del territorio

La Commissione regionale ABI del Veneto ha aderito al Protocollo d’Intesa per lo sviluppo sostenibile del Veneto per contribuire, insieme a tutti gli attori sociali ed economici del territorio, al processo di costruzione della “Strategia regionale per lo Sviluppo Sostenibile”

per il perseguimento degli obiettivi previsti dall’Agenda Onu per il 2030.

Lo ha ufficializzato il Presidente della Commissione regionale ABI del Veneto, Ilario Novella, al Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, evidenziando come già negli ultimi anni “l’ABI e le banche hanno avviato una serie di attività utili a focalizzare il ruolo del settore bancario nell’eco-sostenibilità, cercando di identificare i possibili approcci gestionali per meglio integrare i rischi e le opportunità legate alla tutela dell’ambiente ed al cambiamento climatico. In tale solco – prosegue Novella – sono stati infatti approfonditi modelli e soluzioni per migliorare l’efficienza energetica e per ridurre l’impatto ambientale nei processi operativi, così da poter dare supporto anche agli investimenti delle imprese nell’ottica di un utilizzo virtuoso delle risorse”.

Ciò in linea con l’adesione dell’ABI ai “Principi Onu” per un’attività bancaria responsabile, segnalando il particolare rilievo che il mondo della finanza rivolge alle strategie aziendali in vista di un sempre minor impatto sull’ambiente. Con particolare riferimento ad impegni e obiettivi richiamati nell’accordo, ABI Veneto si occuperà di diffonderne i contenuti presso le proprie Associate, portando peraltro all’attenzione degli altri firmatari i contributi dell’Associazione e le esperienze delle banche maturate nell’ambito della green economy e della green finance, attraverso i relativi strumenti finanziari.