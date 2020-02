Eccedenza pari a 3,1mld di franchi. In Svizzera più soldi nelle casse della confederazione

La Confederazione, grazie ad un buon andamento economico, ha guadagnato più di quanto abbia speso. Il consuntivo 2019, di cui il Governo ha preso conoscenza mercoledì, registra un'eccedenza di 3,1 miliardi di franchi, a fronte degli 1,2 miliardi stimati.

Tenuto conto delle entrate straordinarie, l'eccedenza ammonta a 3,6 miliardi. Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) precisa tuttavia che l'anno scorso le entrate sono state di 0,9 miliardi superiori alle attese (+1,2 %).

L'imposta preventiva e l'imposta federale diretta prelevata sugli utili delle imprese hanno generato entrate supplementari rispettivamente di 1,3 e 0,5 miliardi grazie in particolare a un'economia tonica. Rimasta al di sotto dei valori di preventivo è invece l'imposta sul valore aggiunto (-0,9 miliardi). La differenza si spiega con la crescita nettamente inferiore alle previsioni dell'economia nominale (+1,3% anziché +2,7%). Le uscite sono state di 0,9 miliardi inferiori ai valori messi a preventivo (-1,3%), in linea con la media degli ultimi 10 anni.

Le minori spese riguardano principalmente la Previdenza sociale (-0,6 miliardi), in particolare nel settore della migrazione grazie a un numero inferiore di richieste d'asilo, e nel settore della Sicurezza (-0,3 miliardi), nel quale si osserva un calo delle uscite per l'armamento. Unicamente le uscite del settore Finanze e imposte hanno superato i valori preventivi (+0,3 miliardi), poiché le partecipazioni dei Cantoni sono aumentate a seguito delle maggiori entrate della Confederazione. Il DFF precisa inoltre che, nel bilancio straordinario, sono state registrate entrate per 541 milioni, provenienti dal ricavato dell'asta delle frequenze di telefonia mobile per la rete 5G (376 milioni), dalle multe inflitte dalla Commissione della concorrenza (139 milioni) e dal ricavato proveniente dalla liquidazione concordataria di Swissair (25 milioni). (ICE BERNA - Portale RSI)