Autorizzati 16 Accordi per l’innovazione e di sviluppo. Dal MiSE 81 milioni di euro per la realizzazione dei progetti

Il Ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli ha firmato i decreti che autorizzano ulteriori 16 Accordi per l’innovazione e di programma e sviluppo tra il MiSE e le Regioni interessate, al fine di favorire la competitività del

territorio e l’occupazione attraverso gli investimenti delle imprese in progetti produttivi e di ricerca e sviluppo di rilevante impatto tecnologico.

In particolare, è stato dato il via libera sia a 3 Accordi di programma e sviluppo con le Regioni Basilicata, Emilia-Romagna e Lombardia, Veneto, sia a 13 Accordi per l’Innovazione con le Regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto.

Per la realizzazione di prodotti e processi produttivi innovativi sono previsti investimenti complessivi pari a circa 204 milioni di euro, a sostegno dei quali il MiSE ha messo a disposizione circa 81 milioni di euro di agevolazioni.

I progetti autorizzati con gli Accordi di programma e sviluppo riguardano: la riqualificazione e l’ampliamento di un complesso turistico attualmente dismesso, comprendente anche un centro termale, presentato da Russit Srl, da realizzare nel comune di Latronico (Basilicata). I costi complessivi del progetto ammontano a circa 23,58 milioni di euro, di cui 11,2 milioni finanziati dal MiSE. La realizzazione del programma determinerà l’occupazione di 45 unità lavorative.

L’aumento della capacità produttiva e il miglioramento della logistica aziendale coerentemente con il Piano Industria 4.0, presentato dalla Rovagnati Spa, da realizzare nei siti produttivi di Biassono (Lombardia), Felino (Emilia-Romagna) e Villasanta (Lombardia). I costi complessivi del progetto ammontano a 24,25 milioni di euro, di cui 9,2 finanziati dal MiSE. La realizzazione del programma determinerà un incremento occupazionale di 25 unità lavorative.

L’aumento della capacità produttiva aziendale attraverso l’acquisto, in ottica Industria 4.0, di nuovi macchinari, impianti e software, nonché attraverso la realizzazione di nuovi fabbricati. Il progetto, presentato da Casa Vinicola Botter Carlo e C. Spa, sarà realizzato nel sito produttivo di Fossalta di Piave (Veneto) e prevede costi complessivi pari a 24,81 milioni di euro, di cui 9,4 finanziati dal MiSE. La realizzazione del programma determinerà un incremento occupazionale di 47 unità lavorative.

I progetti di ricerca e sviluppo autorizzati con gli Accordi per l’innovazione riguardano: tecnologie orientate al potenziamento dell’assistenza verso soggetti fragili (anziani e pazienti cronici), attraverso la convergenza operativa tra intelligenza artificiale, robotica, domotica, sensoristica biometrica. Si tratta del progetto FOCAAL - Fog Computing in Ambient Assisted Living presentato da Exprivia Spa, da realizzare nei siti produttivi di Ancona, Conversano, Lecce, Molfetta, San Giovanni Rotondo e Roma. I costi complessivi del progetto relativo al settore Scienze della Vita ammontano a circa 8 milioni di euro, di cui 3,2 milioni finanziati dal MiSE.

Tecnologie per lo screening 2.0 dei tumori presentato da Exosomics Siena Spa, da realizzare nei siti produttivi nel Lazio e in Toscana. I costi complessivi del progetto relativo al settore Scienze della Vita ammontano a circa 6,7 milioni di euro, di cui 2,7 milioni finanziati dal MiSE.

Tecnologie per l’integrazione della genomica con parametri biochimici ed ecografici per la predizione del fallimento ovarico precoce presentato da Merck Serono Spa, da realizzare nei siti produttivi nel Lazio e in Puglia. I costi complessivi del progetto relativo al settore Scienze della Vita ammontano a circa 8,85 milioni di euro, di cui 3,4 milioni finanziati dal MiSE.

Tecnologie medicali innovative per prevenire le fratture presentato da Echolight Spa, da realizzare nei siti produttivi nel Lazio e in Puglia. I costi complessivi del progetto relativo al settore Scienze della Vita ammontano a circa 7,3 milioni di euro, di cui 2,8 milioni finanziati dal MiSE.

Formulazioni innovative di nano-particelle somministrate per via inalatoria per la prevenzione ed il trattamento del danno ossidativo polmonare presentato da Zambon Spa, da realizzare nei siti produttivi in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. I costi complessivi del progetto relativo al settore Scienze della Vita ammontano a circa 11,1 milioni di euro, di cui 4,6 milioni finanziati dal MiSE.

Una famiglia di elettromandrini innovativi basati sul concetto di Zero Defect Manufacturing presentato da HSD Spa, da realizzare nei siti produttivi nel Lazio, Marche e Umbria. I costi complessivi del progetto relativo al settore Fabbrica Intelligente ammontano a circa 11 milioni di euro, di cui 3,6 milioni finanziati dal MiSE.

Tecnologie automatizzate di produzione di una nuova famiglia di armi ad uso sportivo presentato da Benelli Armi Spa e Palazzoli Spa, da realizzare nei siti produttivi in Lombardia e nelle Marche. I costi complessivi del progetto relativo al settore Fabbrica Intelligente ammontano a circa 7 milioni di euro, di cui 2 milioni finanziati dal MiSE.

Un opificio digitale e un ecosistema Smart Manufacturing presentato da Wartsila Italia Spa, da realizzare nei siti produttivi in Friuli Venezia Giulia. I costi complessivi del progetto relativo al settore Fabbrica Intelligente ammontano a circa 13 milioni di euro, di cui 5,77 milioni finanziati dal MiSE.

Tecnologie per la convergenza tra Industria 4.0 e ciclo idrico integrato presentato da Etna Hitech Scpa, da realizzare nei siti produttivi in Sicilia. I costi complessivi del progetto relativo al settore Fabbrica Intelligente ammontano a circa 12,5 milioni di euro, di cui 6,1 milioni finanziati dal MiSE.

Innovativi prodotti da forno e funzionali ottenuti con inedite soluzioni tecnologiche e di ricettazione presentato da Colussi Spa, da realizzare nei siti produttivi in Umbria. I costi complessivi del progetto relativo al settore Agrifood ammontano a circa 5,7 milioni di euro, di cui 1,65 milioni finanziati dal MiSE.

La qualità e l’innovazione nei processi produttivi e nei prodotti presentato da Gelco Srl, da realizzare nei siti produttivi di Castellalto (Abruzzo). I costi complessivi del progetto relativo al settore Agrifood ammontano a circa 10,74 milioni di euro, di cui 3,15 milioni finanziati dal MiSE.

Nuove tecnologie di trasformazione, packaging e conservazione di prodotti alimentari, da forno e lattiero caseari presentato da Newlat Food Spa, da realizzare nei siti produttivi in Lombardia, Emilia Romagna e Toscana. I costi complessivi del progetto relativo al settore Agrifood ammontano a circa 14,9 milioni di euro, di cui 4,8 milioni finanziati dal MiSE.

Miglioramenti della tracciabilità dell’arancia, dal campo alla spremuta presentato da Etna Hitech S.C.P.A., da realizzare nei siti produttivi in Sicilia. I costi complessivi del progetto relativo al settore Agrifood ammontano a circa 14 milioni di euro, di cui 7,34 milioni finanziati dal MiSE.