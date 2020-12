Ankara e Istanbul. Nuovi gioielli architettonici dedicati a musica e cultura

In Turchia la cultura ha sempre giocato un ruolo fondamentale. Anche quest’anno il paese ha voluto dare un chiaro messaggio di sviluppo andando a realizzare ad Ankara e a Istanbul nuovi gioielli architettonici unici al mondo, in grado di attrarre eventi culturali internazionali

di altissimo livello, oltre ad offrire un nuovo assetto urbanistico davvero all’avanguardia.

Il primo chiaro esempio è la Sala Concerto di Ankara, la casa dell’Orchestra Sinfonica Presidenziale di Turchia (CSO) - tra le più antiche al mondo - collocata nel cuore della città, tra il castello e il monumento storico Anitkabir.

Progettato da Semra Uygur and Özcan Uygur e costato 83 milioni di euro e un’attesa lunga 25 anni, il polo polifunzionale ha visto con la sua inaugurazione la presenza del Presidente della Repubblica di Turchia Recep Tayyip Erdoğan e il Ministro della Cultura e del Turismo Mehmet Nuri Ersoy che hanno assistito all’esibizioni del soprano di fama mondiale, Angela Gheorghiu, e il duo di pianisti nonchè fratelli Güher e Süher Pekinel. A dirigere l’orchestra l’acclamato Cemi’i Can Deliorman, il più giovane direttore che la CSO abbia mai avuto.

Il complesso di Ankara, che colpisce per la sua acustica perfetta – è stata valutata dal Prof. W. Fasold insieme al Fraunhofer Institute for Building Physics – e per la sua architettura assai contemporanea - è un insieme di più spazi: la Sala Principale da 2.023 posti, il Salone Blu da 500 posti, il Salone Storico CSO da 600 posti, diverse aree destinate a concerti all'aperto, il museo dell'orchestra, la biblioteca, una sala archivio e uno shop. L’idea che si è voluta sviluppare è quella di avere in città un luogo da vivere tutto il giorno, un’area che produca arte e ispiri le persone.

Quella stessa idea che verrà replicata anche nel Centro Culturale Ataturk (AKM) che a metà del 2021 darà un nuovo volto a Piazza Taksim ad Istanbul.

La prima edificazione del centro risale agli anni ‘50 e da allora è stato modificato più volte. Ora l’imponente progetto guarda con attenzione alla sostenibilità; avrà l’ardito compito di fare dell’AKM uno dei migliori teatri d’opera e centri culturali del mondo capace di offrire un calendario di eventi di altissimo livello dove la tecnologia avrà un ruolo davvero importante. Il progetto firmato da Tabanlıoğlu Architects ha a capo Manolo Tabanlıoğlu, figlio del primo architetto che si occupò di edificare il centro nel 1956, e non riguarderà soltanto l’edificio principale da 2100 posti ma anche diversi ambienti che nascerannotra cui il teatro da 800 posti, un museo di 3 piani, un cinema, caffè, ristoranti - e la riqualificazione dell’intera area che coinvolge piazza Taksim. Il Centro Culturale Ataturk diventerà così luogo prezioso e inclusivo per l’intera città ma anche un attrattore per il turismo; sarà principalmente teatro dell’opera ma il fine è anche quello di rivolgersi ad un più ampio pubblico attraverso la sua chiara versatilità e i suoi spazi accessibili anche da un ingresso secondario laddove sorgerà una seconda piazza. A colpire l'occhio sarà sicuramente la facciata dell’imponente edificio anni ‘60 ma sarà resa più trasparente per mettere in evidenza il rosso del volume della sala principale, a forma di semisfera.

Nella parte superiore dell'edificio principale, ci sarà un ristorante con vista panoramica sul Bosforo che sicuramente catturerà l’attenzione di molti.

I materiali impiegati, che nei rifacimenti erano stati importati, ora grazie alla capacità produttiva del paese saranno tutti “made in Turkey”; dagli autentici pannelli murali in ceramica, al guscio della sala principale rivestito con ceramiche rosse appositamente progettato per impostare la forma della cupola.