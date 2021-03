In Ucraina saranno introdotti i requisiti europei per l’alimentazione del bambino

Il 17 marzo, la Commissione per la politica agraria del Parlamento Ucraino ha sostenuto il progetto di legge № 4554 "Sugli emendamenti ad alcuni atti legislativi dell'Ucraina concernenti il recepimento della legislazione dell'Ucraina nel campo degli alimenti per l'infanzia nei requisiti della

legislazione dell'UE" e ha raccomandato che il Parlamento Ucraino lo adotta in prima lettura.Il progetto di legge prevede l'armonizzazione della legislazione nazionale in materia di alimenti per l'infanzia con la legislazione dell'UE in questo settore. (ICE KIEV)