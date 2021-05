Italia-Spagna, sinergia strategica nell'Aerospazio

“Aerospazio: opportunità di collaborazione Italia-Spagna. Le esperienze di Andalusia, Piemonte e Campania” è il titolo di un incontro virtuale organizzato dall’Ambasciata d’Italia in Spagna in collaborazione con l'Agenzia ICE, Invitalia ed Extenda nell’ambito delle attività di diplomazia

economica e di attrazione degli investimenti esteri.

“Quello dell’aerospazio – ha sottolineato per l’occasione l’Ambasciatore Riccardo Guariglia - è un settore strategico per l'Italia e per la Spagna, che possono vantare esperienze innovative da mettere al servizio del rilancio dell'economia di entrambi i Paesi nell’attuale contesto post pandemico”. “Competitività e innovazione – ha aggiunto - sono elementi chiave di questo settore, che sarà un punto di riferimento nell’agenda della ripresa post Covid. A tale riguardo, la cooperazione strategica tra Italia e Spagna, sancita da ultimo al Vertice bilaterale di Palma di Maiorca dello scorso anno, può fare la differenza, grazie all’intensificarsi dei rapporti di collaborazione già esistenti e la creazione di nuovi”.

All’evento, con l'obiettivo di potenziare le sinergie nel settore aerospaziale tra i due Paesi e dare vita a nuovi progetti di collaborazione, hanno preso parte il Segretario Generale per l’Azione Estera della Comunità Autonoma dell’Andalusia Enric Milló, l’Assessore all’Internazionalizzazione della Regione Piemonte Fabrizio Ricca, l’Assessore alle Attività Produttive e Lavoro della Regione Campania Antonio Marchiello, il Presidente di Extenda Arturo Bernal, oltre ai rappresentanti dei cluster regionali aerospaziali di Piemonte, Campania e Andalusia.