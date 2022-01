Nel Lazio raccolte oltre 18.900 tonnellate di Pneumatici Fuori Uso da Ecopneus nel 2021

Ben 481 km di asfalti in gomma riciclata da PFU-Pneumatici Fuori Uso, resistenti, silenziosi, duraturi e sostenibili. Sono quelli che si potrebbero realizzare con il recupero delle oltre 18.900 tonnellate di PFU raccolte e recuperate nel Lazio nel 2021 da Ecopneus, equivalenti in peso a

oltre 2 milioni di pneumatici da autovettura. Ecopneus è la società senza scopo di lucro principale operatore della gestione dei PFU-Pneumatici Fuori Uso in Italia, ed è responsabile di circa il 60% dei PFU generati ogni anno in Italia: circa 200.000 tonnellate di PFU ogni anno, l’equivalente in peso di circa 22 milioni di pneumatici per automobile.

Secondo i dati di Ecopneus il Lazio è la seconda Regione in Italia per quantità di PFU generati e raccolti nel 2021, un dato strettamente legato al numero di abitanti e al numero di veicoli circolanti nella Regione. Nel Lazio Ecopneus ha esaudito 2.279 richieste di prelievo di PFU arrivate da 2.871 gommisti, stazioni di servizio e autofficine. Andando nel dettaglio provinciale, Ecopneus ha raccolto 12.120 tonnellate di Pneumatici Fuori Uso nella Provincia di Roma, 2.632 tonnellate nella provincia di Frosinone, circa 2.565 tonnellate nella provincia di Latina, 912 tonnellate nella provincia di Viterbo ed infine circa 715 tonnellate nella provincia di Rieti.

Risultati importanti che confermano la validità di un sistema che ha profuso un impegno unico nel panorama nazionale, portando negli anni un beneficio concreto alla collettività e all’ambiente. Nel corso dell’anno Ecopneus si è inoltre impegnata concretamente per alleviare le criticità che hanno colpito il sistema di raccolta sul territorio incrementando del 20% la propria quota di raccolta aggiuntiva “straordinaria”, rispondendo tempestivamente alla nota inviata dalla Direzione Generale per l’Economia Circolare del Ministero della Transizione Ecologica che aveva già alzato dapprima del 15% e poi fino al 20% i quantitativi di PFU che i soggetti autorizzati come Ecopneus avrebbero dovuto raccogliere nel 2021.

Ecopneus è fortemente impegnata per la promozione e la valorizzazione delle innumerevoli applicazioni della gomma riciclata dei PFU, un materiale prezioso ampiamente utilizzato in tutto il mondo per realizzare superfici sportive, campi da calcio, isolanti acustici, arredi urbani, per asfalti silenziosi, sicuri e duraturi o impiegata per il recupero energetico.

Il Lazio è la seconda Regione in Italia per PFU raccolti da Ecopneus; a livello nazionale invece in testa troviamo la Lombardia (30.147 ton), la Campania (17.951 ton) il Veneto (17.896 ton), l’Emilia-Romagna (17.013 ton) la Sicilia (14.343 ton), la Toscana (12.628 ton), la Puglia (11.776 ton), il Piemonte (9.803 ton), la Sardegna (8.504 ton), la Calabria (8.107 ton), le Marche (7.230 ton), il Trentino-Alto Adige (6.217 ton), l’Abruzzo (5.051 ton), la Liguria (3.808 ton), l’Umbria (3.546 ton), la Basilicata (2.815 ton), il Friuli-Venezia Giulia (2.682 ton), il Molise (1.623 ton) e infine la Valle d’Aosta (408 ton).

A livello nazionale, nel 2021, Ecopneus ed esaudito oltre 65mila richieste di prelievo di Pneumatici Fuori Uso presso oltre 26.500 gommisti, stazioni di servizio e autofficine in tutta Italia registrati nel sistema informatico di Ecopneus.