Tunisia, accordo Promos Italia-FIPA per migliorare i rapporti economici tra le imprese

Firmato negli scorsi giorni l’accordo di partenariato tra Promos Italia e FIPA Tunisia. Obiettivo dell’MoU migliorare i rapporti economici tra le imprese dei due paesi. FIPA Tunisia dispone di un Ufficio a Milano particolarmente attivo sul territorio italiano, nel Nord Italia ma anche

nel Mezzogiorno, che si aggiunge agli altri Uffici esteri presenti a Colonia, Londra, Madrid e Parigi, e rappresenta il partner strategico - insieme a Simest - per l’assistenza e l’accompagnamento agli strumenti finanziari per l’export.

La Tunisia ha sempre presentato caratteristiche ideali per gli investitori italiani, grazie alla vicinanza geografica, ad una normativa locale per favorire gli investimenti e al basso costo dei fattori di produzione. Inoltre, rappresenta per l’Italia un ponte sul Mediterraneo, una piattaforma produttiva naturale per le imprese italiane impegnate a diversificare le proprie attività e penetrare nuovi mercati in Nord Africa, Golfo e Africa francofona.

Nel paese nord-africano la presenza delle aziende italiane è forte e ben radicata. Secondo le statistiche di FIPA Tunisia, risultano attive nel Paese oltre 800 imprese. Le aziende italiane presenti in Tunisia (miste, a partecipazione italiana o a capitale esclusivamente italiano) impiegano oltre 60 mila persone e rappresentano quasi un terzo delle imprese a partecipazione estera.

L’Italia è presente nel settore manifatturiero, costruzioni e grandi opere, componentistica automotive, bancario, trasporti, meccanico, elettrico, agro-alimentare, farmaceutico. Significativa anche la rilevanza del settore energetico, in virtù del passaggio del gasdotto TTPC, che collega Italia ed Algeria. Aziende italiane si sono aggiudicate importanti commesse per grandi lavori nelle infrastrutture (autostrade, rete ferroviaria veloce, impianti energetici e altro). Il settore merceologico con maggiore presenza di imprese italiane resta quello del tessile/abbigliamento.

Scambi tra Italia e Tunisia nel 2021. Valgono 5,5 miliardi gli scambi tra Italia e Tunisia nel 2021, in crescita del 22% rispetto ai 4,5 miliardi del 2020. L'import in un anno è di 2,6 miliardi e cresce del 25 percento in un anno. Cresce l'export italiano pari a 2,9 miliardi nel 2021 rispetto a 2,4 miliardi del 2020, +19%. Si torna ai livelli del 2019, che vedeva 5,6 miliardi di scambi, di cui 2,4 miliardi di import e 3,1 miliardi di export, con un calo del business limitato a 1,8% in meno. Ma l'import cresce del 7% in due anni e l'export cala di 8,7 percento.

Principali regioni italiane nel commercio con la Tunisia sono la Lombardia con 1,1 miliardi di scambi nel 2021 e una crescita del 18,7 percento in un anno, Piemonte con 891 milioni, +31%, Veneto con 775 milioni +16,9%, Campania con 552 milioni +78,2%.

Tra i settori del manifatturiero prevalgono tessili e moda con 517 milioni di export e 784 milioni di import, metalli con 515 milioni di export e 253 milioni di import, prodotti petroliferi con 370 milioni di export e 94 milioni di import, apparecchi elettrici con oltre 300 milioni di import e altrettanti di export, macchinari con 274 milioni di export. Ci sono poi 111 milioni di import di petrolio.