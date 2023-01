2,14 miliardi di euro alla Romania dal Just Transition Fund

In seguito all’adozione del piano territoriale per una transizione giusta, la Romania riceverà 2,14 miliardi di euro dal Just Transition Fund per poter supportare una giusta transizione climatica verso un'economia più attraente e verde. Grazie alla Commissione Europea che fornirà questi stanziamenti, la Romania potrà eliminare gradualmente

il consumo di carbone entro il 2032. Le sei province che beneficeranno dei soldi sono: Dolj, Galați, Gorj, Hunedoara, Mureș e Prahova.

A Gorj e Hunedoara si svolgono ancora attività di estrazione del carbone, soprattutto a Valea Jiului. Dolj, Galați, Prahova e Mureș hanno industrie con elevate emissioni di anidride carbonica, ad esempio per la produzione di acciaio, cemento e fertilizzanti, e il riscaldamento a carbone viene utilizzato per l'elettricità. (ICE BUCAREST)